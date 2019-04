El Bàsquet Girona encara pot somiar a lluitar per l'ascens a LEB Or

El Bàsquet Girona ha guanyat a la pista de l'Estela (74-81) i continua somiant en lluitar per entrar entre els cinc primers quan queden dues jornades per tancar la fase d'ascens a LEB Or.

Els de Formento han fet un partit molt seriós i han aconseguit capgirar els 8 punts de diferència a dos minuts per acabar el segon període (40-32) per posar-se al capdavant, definitivament, en l'equador del tercer quart (52-53).