El Bordils podria enllestir la salvació avui a Alacant

No és un matx-ball però poc li falta. L'Handbol Bordils té aquest vespre a la pista de l'Agustinos d'Alacant una gran oportunitat per segellar gairebé definitivament la permanència a Divisió d'Honor Plata. Malagrat l'ajustada derrota de dimecres al Blanc-i-Verd contra el Port Sagunt (28-30), una victòria avui suposaria un gran cop d'efecte a quatre jornades pel final de la competició tenint en compte que el rival és qui marca la zona de descens amb quatre punts menys que els gironins. L'entrenador bordilenc, Sergi Catarain reconeix que l'equip pot fer avui el pas defintiu cap a la salvació. «Podem tancar definitivament la permanència a Alacant. És cert que ells s'hi juguen la vida i aniran a totes però tindrem les nostre sopcions», assegura.

Un desplaçament més Catarain haurà de gestionar molt bé els recursos de què disposa per a encarar el partit. Les baixes per lesió o impossibilitat laboral fan que el Bordils no pugui comptar amb 8 jugadors aquest vespre a terres alacantines. Marc Prat, Moreno, Sergi Mach, David Mach, Palahí no hi seran per lesió mentre que Combis i Masmiquel seran baixa per motius de feina. L'allau de baixes farà que Catarain plantegi un partit llarg a Alacant. «Haurem de fer un canvi en el plantejament del partit. Mirarem d'especular una mica amb el ritme i aguantar forces pels minuts finals», detalla. El gironí Dídac Villar és un dels jugadors més destacats de l'Agustinos.