«Il·lusió» per afrontar un partit «dur» amb l'Estela

El somni de l'ascens a LEB Or sembla gairebé impossible per al Bàsquet Girona per culpa d'una mala inèrcia de resultats que va acabar amb la destitució del tècnic Quim Costa. Tot i això, l'equip vol acabar la temporada de la millor manera possible i afronta «amb il·lusió» i també «moltes expectatives» les tres últimes jornades que resten perquè s'acabi el curs. La primera d'elles, aquesta tarda (18.30 hores) a la pista de l'Estela de Cantàbria. Un dels rivals als quals el conjunt gironí ja ha sigut capaç de guanyar: 66-63 a la primera volta.

Amb tota la plantilla disponible, Àlex Formento avisa que al seu equip li espera «un partit molt dur» davant un rival que «no té una bona dinàmica» (el seu balanç és de 7 victòries i 11 derrotes) i que per això mateix «té ganes d'agradar-se». El tècnic parla de l'Estela com un conjunt que «viu una situació semblant a la nostra, amb jugadors experimentats en aquesta competició i en divisions superiors». I dels seus jugadors, tot bones paraules. «Hi anem amb molta il·lusió i ens aferrem a l'esperit i el sacrifici que ens va ajudar en l'últim partit». La jornada passada, triomf davant del Zornotza per 67 a 65.