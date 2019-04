L'Spar Citylift encetarà dijous a Salamanca la final pel títol de Lliga

L'Spar Citylift Girona ja coneix el camí que ha de seguir per aconseguir el títol de la Lliga Dia. La competició ha desembocat en l'escenari més previsible i una vegada més, per cinquena temporada consecutiva, Girona i Salamanca lluitaran pel títol a la gran final. Tant les d'Èric Surís com les de Miguel Ángel Ortega s'han desfet dels seus rivals als quarts de final i les semfinals per la via ràpida i es tornen a veure les cares. La final donarà el tret de sortida dijous de la setmana que ve al Würzburg amb el primer partit de l'eliminatòria -al millor de tres-. El matx serà a les vuit del vespre. La final es traslladarà llavors a Girona per viure el segon round. Serà diumenge vinent (dia 5) a les nou del vespre (21:00) a Fontajau en un partit en què el pavelló gironí presentarà de ben segur l'ambient de les grans ocasions. En el cas que l'eliminatòria fes falta el tercer partit, es disputaria a Salamanca el dijous de la setmana següent (dia 9) amb horari encara per determinar.

L'agònica victòria de dijous a la pista del Cadí La Seu permet el conjunt d'Èric Surís gaudir d'una setmana neta de partits per descansar i preparar tranquil·lament el primer duel de la final. L'Uni es va desfer de les lleidetanes per 2-0 com també havia fet en l'anterior eliminatòria de quarts de final davant l'Araski de Vitòria. De la seva banda, el Perfumerías Avenida també va escombrar el València a les semifinals (2-0) després d'haver superat el Mann-Filter de Saragossa per la via ràpida als quarts de final.