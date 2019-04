Quart i Salt es juguen el seu futur més immediat a l'última jornada

La Lliga EBA, la quarta categoria del bàsquet estatal, viurà una última jornada d'infart en què els dos representants gironins s'hi juguen el seu futur més immediat. El Quart Germans Cruz i el CB Salt es presenten al desenllaç de la temporada regular amb els deures encara per fer. I no només dependrà dels seus resultats, sinó també del que passi a d'altres pistes, per determinar què serà d'ells el dia de demà.

El Quart de Carles Ribot té la possibilitat de classificar-se per a la Final A-4 que disputen els dos primers dels grups CA i CB. És la prèvia de la fase definitiva d'ascens a LEB Plata, pel que arribar-hi seria tot un èxit. Per ser-hi cal que es produeixi una combinació de resultats. L'equip gironí és tercer amb el mateix balanç que el segon, el Monbus Igualada. Per tant, necessita guanyar a la pista de l'Olivar (19 h) i que els igualadins perdin a Martorell. Si tots dos conjunts fan el mateix resultat, l'Igualada seria segon al tenir a favor l' average.

De la seva banda, el CB Salt d'Oriol Verdés és penúltim amb un triomf més que el cuer, el Castellbisbal. Per assegurar aquesta plaça i disputar la promoció per intentar no baixar ha de guanyar a la pista del Mataró-Feimat (19 h).