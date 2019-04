El retorn de Marc Nierga, un dels al·licients de l'Olot per rebre demà l'Ebro

Demà, a partir de dos quarts de set de la tarda, l'Olot rep l'Ebro amb l'al·licient i la motivació de certificar de manera matemàtica la permanència. Un motiu prou especial per a una plantilla que té al seu abast la possibilitat de signar la millor temporada de la història del club si suma sis punts dels dotze que queden per disputar-se.

Això sí, aquest no serà l'únic motiu que farà especial la cita de demà. A l'Ebro hi és Marc Nierga, olotí de naixement i exjugador del club de La Garrotxa. L'ara davanter del conjunt aragonès signava aquest passat estiu per l'Olot amb la il·lusió de poder tornar a casa i gaudir així del futbol a la seva ciutat. Tot i això, Nierga només acabaria disputant 620 minuts repartits en 18 partits dels quals tan sols en cinc ocasions va ser-ne titular. Amb la samarreta de l'Olot va aconseguir un únic gol: el que li va servir al seu equip per sumar la victòria al camp del Conquense en el temps afegit.

Els pocs minuts i la manca d'oportunitats van fer que decidís canviar d'aires al mercat d'hivern. D'aquesta manera va acceptar la proposta de l'Ebro que dirigeix Monolo González, equip amb el qual ha disputat 258 minuts en 11 partits. Ha sortit un parell de cops a l'onze titular i encara no ha estrenat el seu compte golejador. Niergo es retrobarà demà amb els que fins fa pocs mesos eren els seus companys i amb qui encara manté una molt bona relació.



La prèvia de Garrido

Del matx amb l'Ebro en parlava aquesta mateixa setmana el tècnic de l'Olot, Raúl Garrido, qui avisava dels perills del proper rival. «Té tot el que ha de tenir un equip d'aquesta categoria. Un bon entrenador i també jugadors amb qualitat i experts, que saben a què juguen. Són efectius, ordenats en defensa i generen perill en les accions a pilota aturada. Fora de casa deixen fluir el talent», deia. També recordava que tot i els «bons números» al Municipal, la permanència no és encara al sarró i per això demà «sortirem a guanyar» perquè «de moment no ho tenim tot fet».

L'Olot té ara 43 punts i té el descens més a prop que no pas el play-off, encara que marge suficient com per no patir. «No estem al mig, a terra de ningú. Hem d'assolir la salvació de manera matemàtica. A casa hem merescut més punts dels que la competició ens ha donat i hem de trobar aquesta justícia moral», afegia.



Nou horari

Si demà l'Olot juga amb l'Ebro a casa, la setmana vinent ho farà al camp de l'Ejea. Ja hi ha data i hora per aquest partit. Serà el dissabte 4 de maig a partir de les set de la tarda a l'Estadi Municipal de Luchán.