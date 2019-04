Test exigent amb «el millor equip de tota la categoria»

Quatre són els partits que li queden al Peralada per intentar segellar la permanència. Una lluita, la de la salvació, on hi ha un munt d'equips implicats. A dia d'avui, el filial del Girona és fora de perill, però a tocar del pou. Per tant, sumar el màxim de punts possibles es converteix en una obligació per als de Chicho Pèlach. Començant per avui, encara que al Municipal hi estigui de visita l'Hèrcules, el «millor equip de la categoria», segons el tècnic del Peralada. «Té un punt d'ofici i experiència que el fa ser molt perillós. A més, es troba en una dinàmica positiva, arriba de la millor manera possible i té davanters de Segona Divisió. L'exigència és altíssima, haurem de fer un partit perfecte».

Res que els faci claudicar abans d'hora. Perquè Chicho avisa que malgrat les dues últimes derrotes el vestidor «està bé» i té «total confiança» amb els seus futbolistes. «No som els favorits, però estic convençut que tindrem les nostres opcions». El Peralada és tretzè amb 38 punts, un més que la promoció i també el descens. D'equips implicats n'hi ha un grapat i això és «ens dona més oportunitats», segons valora el tècnic. Calcula que la permanència estarà «en 44 o 45 punts» pel que «amb dues victòries n'hauríem de fer prou», tot i que avisa que «estem centrats només en l'Hèrcules». Chicho recorda que «l'any passat ja els vam guanyar i a l'Elx també. Ens falta una victòria contra un gran equip. Espero que sigui el dia». Kilian i Giorgi són baixa per lesió, mentre que Soni està en dinàmica del primer equip.