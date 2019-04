El Bàsquet Girona suma la segona victòria seguida a la fase d'ascens a LEB Or

El Bàsquet Girona continua viu amb algunes opcions d'aconseguir entrar entre els cinc primers classificats de la fase d'ascens a LEB Or, i disputar els play-off definitius, després de guanyar a la pista de l'Estela (74-81). Quan manquen dos partits per acabar la fase, els gironins tenen a només un triomf la cinquena plaça i la setmana que ve reben un rival directe com és el Zamora. Tancaran la fase a la pista del Jurasti, ja sense opcions d'ascens.

Els de Formento van fer un partit molt seriós i van aconseguir capgirar els 8 punts de diferència a dos minuts per acabar el segon període (40-32) i a l'inici del tercer (52-44) per posar-se al capdavant, definitivament, en l'equador del tercer quart (52-53). Un tercer període en què els de Fontajau van aconseguir un parcial de 19-30. Els visitants van arribar a tenir un avantatge de 12 punts (68-80) i d'aquesta manera van segellar la segona victòria seguida, la tercera en aquesta fase, per 7 punts de marge (74-81).