Un gol de Messi fa campió el Barça

Un gol solitari de Leo Messi a la segona part va donar al Barça els tres punts que li faltaven per proclamar-se campió de LaLliga Santander, en un partit boig en què el Llevant (1-0), necessitat, en plena lluita per la permanència, va plantar cara fins al final.

El crac argentí, que va començar el duel veient-lo des de la banqueta, va liderar el triomf que li faltava al Barça per celebrar un nou títol de lliga davant la seva afició, que acabaria demanant l'hora davant la insistència del conjunt granota. Al final, però, els tres punts es van quedar a casa i el Camp Nou va viure una festa per celebrar el títol, amb música, focs artificials i el president de la Federació, Luis Rubiales, entregant la Copa de campions a Leo Messi al damunt de la gespa.

Sense Messi, una altra vegada suplent i amb les semifinals de la Champions a tocar la cantonada, els blaugrana van sortir al terreny de joc amb la intenció de resoldre la lliga amb només la primera part. Els companys de l'argentí no van tallar-se. Manant en la sortida de la pilota i pressionant el Llevant, van disposar de nombroses ocasions. I és que si els rivals no van acabar la primera part anant a remolc al marcador, va ser per la gran actuació d'Aitor Fernández.

A la represa, va entrar Messi al lloc de Coutinho. Tot i el plantejament defensiu del Llevant, l'astre argentí feia i desfeia com volia des de la mitjapunta. Encara que els visitants sobrevivien, buscant més velocitat en la segona part. Tot i la insistència, les ocasions no arribaven i el Barça avisava amb una magnífica rosca que va llepar el segon pal de la porteria d'Aitor.

Els locals van començar a impacientar-se. Sobretot, Dembélé, imprecís en atac. L'únic gol del partit va marcar-lo Messi, des de dins l'àrea. El «10» del Barça va rebre una pilota de Vidal i des de la seva posició no va perdonar (min. 61). Al Camp Nou, se sentien els primers crits de «campions!», però el rival mai claudicava. No havia dit encara l'última paraula i, sense por, va anar a buscar la porteria de Ter Stegen.

El porter blaugrana va refusar un xut de Borja Mayoral, que a prop va quedar-se de trobar l'empat. En la següent jugada de córner, Rochina va intentar fer un llançament olímpic, però el porter alemany va tornar a ser providencial per deixar el marcador a favor del seu equip.

El Llevant va aconseguir embogir el partit. Els seus jugadors van avançar línies, dificultant la sortida de pilota dels defenses blaugrana. Aprofitant-ho, Morales va tenir un u contra u que va acabar amb l'esfèrica perduda pels núvols. Tant és així, que el Camp Nou va acabar demanant l'hora després de veure els seus tancats al seu terreny de joc. El Llevant va fer-se fort i a punt va estar d'endur-se l'empat. En l'últim minut, Bardhi va enviar l'esfèrica al pal en una rematada des de l'interior de l'àrea. No obstant això, la insistència del Llevant, que lluitava per evitar el descens davant del líder i campió, no va tenir premi. D'aquesta manera, el Barça suma la vuitena Lliga dels últims onze anys. Un pas més per poder aconseguir el tercer triplet dels seus 120 anys d'història. De fet, la lliga ja la tenia reservada des de feia temps.



La celebració

Després de la victòria davant el Llevant (1-0), els jugadors del Barcelona van celebrar davant els aficionats que van assistir al Camp Nou el títol de Lliga, que van rebre de mans del president de la Federació, Luis Rubiales.

Els jugadors es van dirigir a la zona on se situa la grada d'animació i van celebrar la consecució del primer dels tres títols que estan en disposició de guanyar. Els membres de la primera plantilla es van enfundar també una samarreta commemorativa amb un missatge destacant els vuit títols que el Barcelona ha conquistat en els últims onze anys: «Vuit d'onze, l'extraordinari és que sembli normal». Es van apagar els llums i va començar la festa organitzada pel club. Al mig del camp es va dibuixar una silueta del títol amb llums làser.

Amb l'humorista Òscar Dalmau com a mestre de cerimònies, els cantants Elena Gadel i Ramon Mirabet van interpretar a la gespa la cançó Extraordinari, creada per a l'ocasió. Després de l'actuació, la festa va concloure amb el cel del Camp Nou il·luminat per focs artificials que van posar la cirereta a la nit.