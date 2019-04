El Figueres es conjura per celebrar el triomf a Vilatenim

El Figueres rep aquesta tarda (16.30 h) el Santfeliuenc amb l'objectiu de trencar la mala ratxa com a locals. Els de Xavi Agustí encadenen nou partits sense guanyar a Vilatenim, tot i que també sumen cinc partits consecutius sense perdre que l'han fet allunyar-se dels llocs de perill. De fet, els d'Agustí tindrien la permanència assegurada si no hi hagués el risc dels descensos compensats de Segona B, que podrien fer caure més equips a Primera Catalana. Una victòria dels figuerencs davant un rival directe com el Sanfeliuenc suposaria tenir l' average i avançar-los a la classificació, tot i que quedarien igualats a 45 punts. Els santfeliuencs, que van encadenar sis partis sense guanyar, van tornar al camí de la victòria la setmana passada.