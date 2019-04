El Llagostera pot continuar amb els deures fets si guanya

A falta de només quatre jornades, comptant aquesta, cada partit es converteix en una final. Sobretot si tens interessos, com és el cas del Llagostera. Els homes d'Oriol Alsina porten tota la temporada encarrilant les opcions de l'ascens a la categoria de bronze i avui tenen una bona oportunitat per refermar el seu objectiu.

Sent líders de Tercera amb 75 punts i fent uns números excepcionals durant tot el curs, avui al migdia visitaran a un rival tocat (12 h). El Castelldefels té el descens a tres punts i fa dues setmanes que els seus partits acaben en derrota, encaixant tres gols. Tot i tenir-ho bé, el Llagostera no pot cedir perquè per sota pressionen el Prat i l'Hospitalet, que precisament s'enfrontaran aquesta tarda en un duel decisiu.