L'Olot vol certificar ja la permanència

Avui l'Olot rebrà l'Ebro (18.30 h) al Municipal amb l'objectiu de sumar tres punts que els permeti certificar l'objectiu principal, la permanència, i seguir lluitant per dos objectius més: classificar-se per la Copa del Rei i superar els 48 punts a final de curs per fer la millor temporada històrica del club a Segona B. En aquests moments, els olotins en porten 43. «Suposem que amb 44 punts aconseguiríem la permanència, que és l'objectiu, però ens hem de relaxar. En tots els partits de casa hem merescut més del que hem obtingut i volem redimir-nos», afirmava Garrido a la prèvia. «Virtualment estem salvats, però no podem tenir una actitud passiva. A més, tenim altres objectius com classificar-nos per a la Copa i fer la millor temporada històrica de l'Olot», afegia el tècnic, que tornarà a comptar, una setmana més, amb tots els efectius per enfrontar-se a l'equip aragonès. L'Ebro encadena 4 partits sense perdre i han demostrat que són capaços de competir i guanyar a qualsevol rival a domicili.