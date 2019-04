Ocasió perduda per segellar la permanència

El Bordils va caure de forma contundent a la pista de l'Agustinos d'Alacant (28-22), un rival directe per evitar el descens. Va ser un partit en què els blanc-i-verds van anar sempre a remolc i a partir del 8-4 en l'equador del primer temps ja no van tenir opcions d'entrar dins el partit.

No va ser un bon partit pel conjunt de Catarain. Només fins el 6-4 hi va haver partit, però després del 9-5 es va acabar la història. I és que al Bordils se'l va notar espès en atac i amb pèrdues de pilota durant la primera meitat. Prova d'això va ser el 16-8 al descans.

Però a la represa el mal va ser encara més gran, i un parcial de 5-1 va posar el màxim avanatatge pels locals: 12 gols (21-9). Una diferència insalvable quan quedaven 21 minuts per acabar el partit. I amb el partit gairabé sentenciat pels alacantins, va arribar la reacció del conjunt visitant. Una reacció que va arribar massa tard, però els de Catarain van aconseguir retallar la distància fins als cinc gols (27-22). Però ja no hi havia temps per més, l'última diana dels blanc-i-verds va arribar a poc més de mig minut per al final, i els locals van arrodonir el partit amb el 28-22 definitiu.

Una victòria del conjunt entrenat per Sergi Catarain hagués deixat la permanència a tocar ja que s'hauguessin situat a 5 punts del descens a falta de sis en disputa, després dels triomfs sorprenents de Novás i Santoña. Però la derrota fa que els alacantins, que ara marquen el descens, es posin a només a dos punts dels gironins i amb l' average a favor dels valencians. Tocarà continuar remant per aconseguir l'objectiu de la permanència. Dissabte que ve arribarà el Cisne al Blanc-i-Verd.