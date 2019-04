Els resultats són favorables al Peralada, que no entrarà en descens

Les derrotes del Terol, València Mestalla i Alcoià donen oxigen al Peralada-Girona B, que no entrarà en descens aquesta jornada. D'una banda, el Terol ha perdut davant l'Espanyol B per un contundent 3-0; el València Mestalla contra el líder Atlètic Balears 3-2; i l'Alcoià amb l'Ejea per 2-1.

D'aquesta manera, els nois de Chicho (38 punts) continuen amb un punt de coixí respecte al descens que encara marca el València Mestalla amb 37.