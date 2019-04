El Salt es jugarà contra el Martinenc la permanència

Dos Santos (Quart) defensat per Capell (Salt), en un derbi d'aquesta temporada.

El Quart Germans Cruz va tancar amb victòria una extraordinària temporada però no li va ser suficient per classificar-se per optar a l'ascens a LEB Plata. L'Igualada va imposar-se al Martorell (76-93) i gràcies a tenir guanyat l' average amb els gironins, han tancat la fase regular en segon lloc i un balanç de 20 triomfs i sis derrotes.



El CB Salt va evitar el descens directe a Copa Catalunya tot i perdre l'últim partit de la lliga regular contra el Mataró Feimat. Els d'Oriol Verdés hauran de jugar-se la permanència contra el Martinenc, en un play-out d'anada i tornada que arrencarà el cap de setmana que ve a Salt. Els gironins van començar el partit d'ahir molt malament, encaixant 32 punts al primer quart i arribant a perdre de 20. A poc a poc, però, van aconseguir anar entrant en el partit i reduir les diferències. També és cert que el Salt mai va tenir prou empenta per guanyar i al final va acabar donant les gràcies a la derrota del Castellbisbal (65-62) a Cornellà, que evitava el descens directe.