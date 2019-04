El Sarrià torna a ser líder després de golejar el Sant Esteve Sesrovires

Una molt bona segona meitat, amb un parcial de 19-8, va completar una golejada del Sarrià davant el Sant Esteve Sesrovires (36-20). La victòria, la cinquena consecutiva, a més, té un altre premi, i és que a falta d'una jornada per acabar el campionat el conjunt entrenat per Pere Coll torna a recuperar la primera posició de la classificació. Ho va aconseguir gràcies a la derrota del Sant Quirze a la pista de La Roca (27-26). Per tant, als sarrianencs els bastaria un empat la pròxima setmana a la pista del Sabadell per assegurar-se la primera plaça. Ahir, el Sarrià va fer un partit molt complert i que va sentenciar en la segona part, i va tenir a Ballester i Lozano com a màxims golejadors.