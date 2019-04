El Valladolid es queixa d'un penal per mans no xiulat pel VAR al Wanda

«L'àrbitre ens ha explicat la jugada, ha estat molt pròxim, ens ha dit que veu la mà però que aquesta mà no és punible. Si tu veus una mà en una rematada de cap... Al Sevilla li van xiular dues mans fa una setmana on la rematada no anava a cap costat», va dir Sergio, que va trobar el suport de Simeone: «Un equip que s'està jugant la vida com el Valladolid evidentment la protesta i la queixa és lògica. A nosaltres ens van passar episodis al Bernabéu».