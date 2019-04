El «fair play» de Bielsa deixa el Leeds sense ascens directe

El Leeds United, entrenat per Marcelo Bielsa, es va quedar ahir sense opcions matemàtiques d'ascendir directament a la Premier League, pel seu empat a casa davant l'Aston Villa (1-1) després d'una polèmica decisió del tècnic argentí, que va ordenar als seus homes que es deixessin fer un gol com a gest de joc net. El Leeds havia obert el marcador al minut 72, per obra de Mateusz Klich mentre un futbolista de l'equip rival es trobava estirat sobre la gespa, arran d'una lletja entrada no assenyalada. L'1-0 va provocar les protestes de l'Aston Villa. Un cop passada la batussa, Bielsa va ordenar que els seus jugadors que es deixessin fer l'empat en nom del fair-play tot i que els deixa sense ascens directe.