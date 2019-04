Festa a Sarrià per celebrar l'accés a la fase d'ascens

La Unió Esportiva Sarrià va homenatjar ahir a la tarda tres de les plantilles històriques del club. Amb el lema Formes part de la nostra història els jugadors de les plantilles que van lluitar per l'ascens a la màxima categoria el 1994 -no hi havia Divisió d'Honor Plata- i a Plata el 2011 van rebre un obsequi commemoratiu quan van sortir a la pista. «Hi havia jugadors que no havien estat al pavelló des que van deixar el club. Ha estat molt emotiu», destacava el vicepresident del club, Jordi Paretas. Un dels jugadors homentjats ahir va ser Jesús Frigola, que va disputar cinc fases d'ascens en les 17 temporades que va fer al club.

Juntament amb aquestes dues plantilles també va sortir l'actual, que aquest any també lluitarà per pujar a Divisió d'Honor Plata. Dissabte, el conjunt entrenat per Pere Coll es va posar de nou líder de la fase regular de Primera a falta d'un partit, però Paretas avisa que «si acabem líders no demanarem jugar la fase d'ascens a casa, ja que econòmicament no ens ho podem permetre i volem guardar els diners per a un possible ascens».