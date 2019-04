Helena Oma renova per any més amb l'Spar Citylift Girona

A tres dies de començar dijous la seva cinquena final de lliga consecutiva contra el Perfumerías Avenida, l'Spar Citylift Girona ha anunciat la continuïtat d'Helena Oma per a la temporada vinent afegint-se així a Núria Martínez i l'ara lesionada Nadia Colhado, renovada recentment, com a jugadores amb contracte per a la temporada vinent. La veterana Laia Palau té una opció per seguir un curs més que s'ha de decidir quan acabi la lliga.

"Estic molt contenta de poder continuar en aquest club i continuar millorant com a jugadora", ha explica Helena Oma que amb 22 anys viu la seva tercera temporada al club de Fontajau, va arribar procedent de l'Almeda de Copa Catalunya, tot i que el curs passat va jugar uns mesos cedida al Cadí La Seu després de recuperar-se d'una lesió.

"Crec que he fet una bona temporada, està clar que sempre hi ha coses a millorar i intentaré que la temporada vinent fer-ho una mica millor i seguir gaudint de l'experiència de jugar en una lliga tan competitiva com la Lliga Femenina-1", ha dit Oma.