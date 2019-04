L'Olot, virtualment salvat

L'Olot va sumar ahir davant l'Ebro un punt que li permet situar-se a 7 punts per sobre del descens amb només 9 punts en joc, fet que permet a l'equip de Garrido assolir la permanència de forma virtual.

Durant la primera meitat, els olotins van imposar el seu joc i l'Ebro va estar còmode replegat a camp propi buscant el contraatac i el joc directe. La possessió de l'esfèrica va estar per un Olot que, malgrat no comptar amb ocasions clares de gol, va posar a prova en diverses ocasions el porter castellonenc, Salva de la Cruz. La primera la va tenir Hèctor Simón amb una rematada dins l'àrea amb la punta de peu que va obligar el porter visitant a reaccionar de forma àgil. El segon apropament dels garrotxins el va signar Jose amb un xut llunyà amb l'esquerra que no va incomodar el porter rival. Just abans de finalitzar els primers 45 minuts, l'Ebro va tenir la seva primera ocasió amb una rematada de Dani Martínez al punt de penal. Pol Ballesté va estar àgil i es va mostrar sobri per aturar l'esfèrica. Abans del descans, Alan Baró va haver de ser substituït per un cop a la cara.

Malgrat que semblava difícil que pogués passar, durant la segona meitat es va reduir el número d'ocasions. Alfredo va realitzar una jugada individual al minut 56 en la qual va deixar enrere tres defensors per buscar el xut des de la frontal, però el tret del jove jugador olotí es va estavellar en un defensor rival. Al minut 72, el partit va fer un gir inesperat amb l'expulsió d'Hèctor Simón per doble groga després de tallar un contraatac amb falta i protestar a l'àrbitre. Amb un jugador més, l'Ebro va tenir més l'esfèrica i va augmentar la intensitat per intentar sumar tres punts que els permetés apropar-se a les posicions de play-off. Tot i això, els aragonesos no van posar en gaires problemes a Pol Ballesté, ahir titular a la porteria de l'Olot.



El Peralada, fora del descens

Les derrotes del Terol, València Mestalla i Alcoià manté al Peralada amb un punt de coixí respecte al descens. Els de Chicho Pélach són catorzens amb 38 punts.