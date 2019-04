El Barça torna als entrenaments pensant en el duel amb el Liverpool

La primera plantilla del Barça va tornar ahir al matí als entrenaments amb la ment posada en l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions que disputarà demà contra el Liverpool al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. L'equip havia gaudit el diumenge d'un dia de descans, després de conquerir el dissabte el seu vint-i-sisè títol de Lliga en guanyar per la mínima el Llevant (1-0). A la sessió de recuperació celebrada a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, van participar tots els jugadors disponibles del primer equip. El Barça realitzarà aquesta tarda (18.00 hores) l'últim entrenament. Una hora abans de la sessió, el croat Ivan Rakitic i el tècnic Ernesto Valverde,compareixeran davant els mitjans de comunicació a la Ciutat Esportiva. A les 8 del vespre, també al Camp Nou, està prevista la roda de premsa de l'entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

L'holandès Bjorn Kuipers va ser designat per la UEFA per dirigir el partit de demà a l'estadi. L'àrbitre no xiula un matx del Barça des del 0-0 amb el Juventus de la temporada 16/17, als quarts de final.