Girona, Olot i Llagostera jugarien la Copa amb el nou format aprovat ahir

L'Assemblea General Extraordinària de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va aprovar ahir pràcticament per unanimitat els nous formats de la Supercopa d'Espanya i de la Copa del Rei per a la temporada 2019-2020. El nou torneig del ko comptarà amb 116 clubs participants que lluitaran des de mitjan desembre per arribar a la final del 18 de abril i amb partit únic fins a les semifinals, jugant fins a aquesta ronda sempre a l'estadi del de pitjor categoria o, en el cas de ser de la mateixa, el que sortís en primer lloc. Amb el nou format el Girona hi té plaça garantida la temporada que ve, es mantingui a Primera, o no, com a integrant de la Lliga. També és molt possible que hi siguin l'Olot, si acaba entre els set primers de Segona B sense comptar els filials, i el Llagostera, si és campió de Tercera o un dels millors 14 segons.

La Copa s'amplia donant més protagonisme als clubs no professionals. Així, als 20 de Primera i els 22 de Segona, se'ls uniran 28 de Segona B, 32 de Tercera, que sortiran dels 18 primers de cada grup i els 14 segons amb millor coeficient (el Llagostera té moltes opcions de ser-hi), quatre semifinalistes de la Copa RFEF i els 10 guanyadors de les eliminatòries entre els 20 campions de cada Federació Territorial. Aquests encreuaments territorials encara no tenen data i després d'ells, la primera ronda seria el 18 de desembre i la segona el 12 de gener, totes dues sense els quatre participants en la nova Supercopa. A la inicial, els 38 equips restants de Primera i Segona, el cas del Girona, s'aparellaran amb els 38 de Territorial, Tercera i semifinalistes de la Copa RFEF, aplicant criteris de proximitat geogràfica, i els vuit restants amb els de Segona B. Posteriorment, els setzens, els vuitens i els quarts de final es disputaran en setmanes seguides (22 i 29 de gener i 5 de febrer), mentre que les semifinals seran el 12 de febrer i el 4 de març. La gran final serà el dissabte 18 d'abril, en un cap de setmana sense partits de Primera. No hi podran participar ni filials ni clubs dependents i sempre s'haurà de jugar en gespa natural, encara que es permetrà l'artificial sempre que competeixin amb clubs de l'àmbit no professional.

Pel que fa a la Supercopa d'Espanya, passa de ser al mes d'agost de 2019 al de gener de 2020 i en format de Final Four fora d'Espanya, amb les semifinals el dimecres 8 i el dijous 9 de gener, i la final per al diumenge 12. El FC Barcelona i el València tenen ja garantida la seva presència en aquesta competició per la seva condició de finalistes de Copa, mentre que els altres dos sortiran del campió de Lliga i del subcampió, plaça aquesta que actualment té gairebé tancada l'Atlètic de Madrid. Com que el conjunt blaugrana és ja guanyador del torneig domèstic, el lloc vacant seria per al tercer classificat de la Lliga, el Reial Madrid. Ahir també es va aprovar el calendari de la temporada 2019-2020. La Lliga a Primera i Segona començarà el cap de setmana del 18 d'agost i tots dos campionats acabaran el 24 de maig. A Segona B la Lliga arrencaria una setmana més tard, el 25 d'agost. Segons la Copa, la Lliga impugnarà tots aquests acords de la Federació, en un nou capítol del pols Rubiales/Tebas.

L'aprovació del nou format de la Copa permetrà que hi participin fins a 28 equips de Segona B; és a dir, els 7 millors de cada grup sense tenir en compte els filials. També hi haurà 32 equips de Tercera i els 10 equips de cada una de les màximes categories regionals que superin les eliminatòries corresponents. Amb l'empat de diumenge contra l'Ebre, l'Olot ja està virtualment salvat i la classificació per a la Copa del Rei pot ser el gran al·licient en el que resta de temporada. Tenint en compte que es classificarien els 7 millors de cada grup i que els filials no poden participar, en aquests moments els de la Garrotxa formarien part de la Copa del Rei 2019/20. Els de Garrido són onzens, però per davant tenen 4 filials (Vila-real B, Espanyol B, Barça B i Atlètic Llevant). A Tercera el Llagostera és líder del grup 5è i ara mateix també estaria classificat per al torneig.

En l'assemblea d'ahir la Federació també va aprovar la reestructuració del futbol femení. Així es crea una màxima categoria amb entre 8 i 16 equips, i una Segona amb entre 8 i 32 clubs més dividits en dos grups. Amb la reforma ara mateix és una incògnita on militarà el Sant Pere, que aquest curs ha jugat a Segona.