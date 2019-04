Un gol de Feddal al minut 94 fa perdre dos punts d'or a l'Espanyol al Villamarín

L'Espanyol va perdre dos punts d'or en rebre un gol al minut 94 del defensa marroquí Zouhair Feddal, que va permetre al Betis aconseguir un empat que en tot cas no va aplacar la indignació del Benito Villamarín, que va demanar la dimissió del seu tècnic, Quique Setién. Amb aquesta, el conjunt andalús suma ja quatre jornades consecutives sense guanyar, en què només ha sumat el punt d'ahir, uns números que el deixen onzè amb 44 punts, els mateixos que els espanyolistes. Tots asseguren de manera virtual la permanència i s'allunyen a sis punts d'Europa.

En una entretinguda primera meitat amb ocasions per a tots dos equips, va ser una errada en defensa de Sergio Canales el que va condemnar els locals. Buscant combinar amb un company, el càntabre va servir una pilota en safata a Borja Iglesias, que va fallar, però la pilota va caure a les botes de Sergi Darder, que no va desaprofitar la seva oportunitat (min.37). Els bètics van buscar amb insistència el gol a la tornada de vestidors, i van estar a punt d'aconseguir-ho en dues accions del mateix Canales i Guardado. Abans, Joel va impedir la sentència en una ocasió claríssima de Marc Roca amb una mà salvadora, i l'àrbitre anul·lava per fora de joc un gol a Borja Iglesias. Els locals van augmentar el ritme als darrers minuts i van aconseguir l'empat en una bona rematada de Feddal.