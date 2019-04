L'àrbitre del duel entre el Peralada i l'Hèrcules escriu a l'acta que van llançar una pedra al seu assistent

El Peralada-Hèrcules encara porta cua. La derrota no és l'únic greuge per al conjunt gironí, que va quedar-se sense sumar després d'un matx que va decidir un gol fantasma i que va repartir fins a onze targetes grogues i dues de vermelles. Fins i tot després dels 90 minuts reglamentaris no es van acabar els embolics. L'àrbitre, Monter Solans, recollia a l'acta que un dels seus assistents havia rebut l'impacte d'una pedra per part d'una aficionada. Un relat que el club posa en dubte. Tot esperant que es pronunciï la Federació, el Peralada va afanyar-se a moure fitxa i va presentar al·legacions per donar a conèixer la seva versió dels fets.

«Acabat el partit, quan el meu àrbitre assistent núm. 1 es dirigia cap al túnel de vestidors, rep un impacte al pit d'una pedra d'uns dos centímetres de diàmetre per part d'una aficionada que pels seus comentaris realitzats era seguidora del club local. L'incident no causa cap dany a l'àrbitre assistent i no rep atenció mèdica». Aquest és el text que Monter Solans va escriure a l'acta. Uns fets que va donar a conèixer al club allà mateix, davant la incredulitat de tothom.

El president del Peralada, Miquel Llobet, explica que abans de rebre cap mena de sanció es va decidir actuar i per això es va enviar un escrit tot explicant els fets. A més, s'aportava un vídeo. «Ens vam quedar molt sorpresos. Ningú se'n va adonar, ni tampoc els Mossos d'Esquadra que van acompanyar els àrbitres quan sortien del terreny de joc. Quan me'n vaig assabentar vaig anar als vestidors. L'assistent anava sense samarreta i em va dir que no tenia cap marca i que no li feia mal. No li vaig veure cap lesió», diu. Llobet afegeix que «en cap moment ens van aportar la pedra en qüestió, sinó que ens van dir que aquesta havia caigut pel desguàs. No hi ha pedra, ni marca, ni dolor. Res. Els delegats d'un i altre equip li van demanar que no ho posés a l'acta, però no hi va haver res a fer». Al vídeo, diu el president que «no es veu res anormal, ni cap jugador ni ningú que se li acosti».

La pilota és ara a la teulada de la Federació. És la paraula del col·legiat contra totes les proves que aporta el Peralada. El club no les té totes i està a l'expectativa. Si es fa cas del que diu l'acta, es podria rebre una sanció i fins i tot tancar el camp.