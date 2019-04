«No juguem a fer faltes, defensem per provocar les errades del contrari»

Ha malacostumat la gent del Perfumerías Avenida guanyant totes les finals. A Salamanca ja deuen tenir coll avall que aquesta lliga tampoc se'ls escaparà?

Sempre s'espera que guanyem. Hi ha aquella sensació que algun dia hem de perdre, però esperem que sigui el més tard possible. La veritat és que aquí a Salamanca hi ha ganes que fem el triplet amb Supercopa, Copa i Lliga.

La feina deu ser fer que aquesta confiança de l'entorn no es traspassi a les jugadores.

A vegades pot existir una mica de relaxació o de confiança, però, encara que les hàgim guanyat en totes les últimes finals, en el fons totes les nostres jugadores tenen molt respecte al Girona. En el grup veig molta concentració pensant en aquesta final de lliga.

I si alguna es descentra ja hi ha Ortega. Per Teledeporte es va veure un temps mort on, tot i anar guanyant de 20 punts el València en la semifinal, els deia a les seves jugadores que si rebien un altre bàsquet fàcil, s'enfadaria molt.

En un partit televisat s'ha de mantenir una imatge. No era perquè ens haguessin fet dos punts, sinó perquè no ens podem abandonar encara que es vagi guanyant. Si s'estant fent bé una sèrie de coses, tant en atac com en defensa, s'han de de continuar fent fins al final del partit.

Els últims segons del partit entre l'Uni i La Seu, queixes de l'entorn del València en la seva semifinal... Preveu una final on es parli molt de l'arbitratge?

En el tema de l'arbitratge jo sempre dic el mateix que amb el de la premsa o els directius. Dic que tots som companys de feina i que no crec que ningú vulgui fer malament la seva feina, ni el que escriu, ni el que arbitra partits ni el que entrena, ni el que juga. Un dia els àrbitres et perjudicaran, un altre l'entrenador s'equivocarà, l'altre una jugadora prendrà una mala decisió... Tots ens equivoquem.

El Perfumerías d'Avenida no canviarà de manera de jugar? Defensant molt fort, assumint el risc que els xiulin moltes faltes.

Nosaltres no sortim a fer faltes, sortim a jugar dur i intenses en defensa. Tenim unes normes defensives i intentem complir-les amb una diferència clara: nosaltres intentem provocar l'errada del contrari i a la Lliga Femenina la majoria d'equips esperen que el contrari s'equivoqui. Amb la nostra defensa i la nostra intensitat intentem que el contrari cometi errades mentre altres equips et deixen tirar esperant que fallis.

Així no creu que el seu equip faci moltes faltes?

Els equips amb la defensa més intensa sembla que facin més faltes. Jo no crec que sigui així, però tothom té la seva opinió. De fet nosaltres, a l'equip, insistim molt en no fer faltes perquè no volem que l'altre equip tingui el bonus aviat. No puc evitar que hi hagi gent que ho vegi diferent. Què hi farem... És una batalla perduda.

Es va agafar uns mesos sabàtics, però ha tornat amb les seves mateixes idees i els resultats el segueixen acompanyant.

Jo no tenia pensat tornar. Tenia clar que no volia entrenar, però em va trucar en Jorge (Recio, president del club) i va ser molt persuasiu. Per a mi aturar-me va ser bo, també per temes familiars, però quan vaig rebre la trucada del club els meus fills van ser els primers a dir-me que tornés.

Torna a Salamanca i el primer que fa és guanyar la Copa derrotant l'Uni a la final. Com va viure tot el que va passar a Vitòria?

Em vaig trobar un equip molt motivat per la Copa. Hi havia molt desig entre les jugadores, sobretot després de com havien perdut en lliga a Girona. Jo vaig tenir poc a veure en la seva motivació a la Copa. La gent ho ha entès com a falsa modèstia, però la realitat de la Copa va ser aquesta: les jugadores tenien molt clar que havien de guanyar aquella Copa com fos i ho van fer.

Les jugadores mantenen la mateix fam per a la final de lliga?

Sí. L'ambient es manté. A vegades, a final de temporada, hi ha jugadores que poden estar més despistades pensant en el seu futur, contractes... Però això ens pot afectar a nosaltres, a Girona, a València o qualsevol equip. Però veig bé l'equip, enfocat cap a la final i amb molt ambient entre elles.

A la Copa, l'Spar Citylift Girona tenia Nadia Colhado i Shay Murphy. Ara són més febles?

És difícil de fer una valoració des de fora. Nadia és una jugadora molt important, però aquesta noia que tenen ara (Pierre-Louis) em sembla interessant. Crec que jugant amb Nadia, Girona va perdre a la pista del Cadí i en canvi ara hi han guanyat sense ella. No sempre les jugadores que tenen més prestigi són les que rendeixen, nosaltres aquí a Salamanca ho he vist moltes vegades. Arriba una jugadora menys coneguda i aporta més que una altra amb molt de nom.

En una final com aquesta al millor de tres partits, el primer és tan determinant com es diu?

En una sèrie tan curta el primer partit és fonamental. Després pot passar el que sigui, hi ha exemples per a tot, però al millor de tres partits guanyar el primer és molt valuós.