Surís diu que l'Spar Citylift Girona afronta amb «ganes» la final

El tècnic de l'Spar Citylift Girona ha dit avui que l'equip "arriba anímicament i física" en bones condicions a la final de la Lliga Femenina que arrencarà dijous a Salamanca contra el Perfumerías Avenida. Segons Èric Surís "el play-off ens ha carregat piles" i malgrat que Júlia Reisingerova continua arrossegant molèsties al genoll dret s'ha mostrat convençut de tenir armes per lluitar contra les castellanes.

L'equip s'ha entrenat aquest matí a Fontajau i marxa demà cap a Salamanca. Surís ha dit que per intentar sorprendre l'Avenida i la seva defensa caldrà "ser molt ordenades i molt dures mentalment i físicament. El seu joc, com admet el seu entrenador en una entrevista, busca provocar errades al contrari i quan la comets, has de ser fort per no fer la segona. Una mala ratxa d'errades en dos minuts la pots pagar molt cara, sobretot allà, en un ambient hostil".

Surís ha dit que el vestidor està "amb ganes" de competir en aquesta final i ha fet una crida a l'afició per omplir diumenge Fontajau passi el que passi en el primer partit.