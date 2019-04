El Tottenham rep l'Ajax afeblit per les baixes de Kane i Son

Les semifinals de la Lliga de Campions aixequen avui el teló amb un duel inèdit a la màxima competició continental. Tottenham i Ajax es veuen les cares (21.00, Movistar) amb l'objectiu de fer el primer pas cap a la final, on mai ha arribat el conjunt anglès, que tot just viurà la seva segona semifinal de la història (la primera, l'any 1962). Pochettino té dues baixes molt importants en atac. Harry Kane està lesionat, mentre que Heung-Min Son haurà de complir un partit de sanció. «Arribar a aquestes alçades de la pel·lícula no sol passar sovint, així que haurem de ser intel·ligents», deia el tècnic dels Spurs. De la seva banda, l'Ajax està decidit a seguir fent història i arribar a la seva setena final. Pel camí ja ha deixat enrere gegants com el Reial Madrid i el Juventus.