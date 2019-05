El Barça apel·la a l'esperit del Camp Nou i a l'onze de gala per encarrilar la semifinal

El Barcelona, que viu el seu moment més dolç de la temporada, rep aquesta nit el Liverpool al Camp Nou (21.00 hores) amb el propòsit d'aconseguir una convincent victòria en l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions que li permeti fer un pas més cap a la somiada final de la màxima competició continental i afrontar amb garanties la tornada que es jugarà la setmana vinent, el dimarts, a Anfield.

El conjunt blaugrana, que ha dosificat esforços les últimes setmanes pensant en fer quelcom important en aquesta Champions, es va proclamar dissabte passat, al Camp Nou i contra el Llevant, campió de Lliga. Amb la final de Copa aparcada fins d'aquí a un mes, ara pot focalitzar tota la seva energia a assegurar la seva presència en la finalíssima europea, cosa que no succeeix des del 2015, quan va derrotar el Juventus a l'Estadi Olímpic de Berlín (3-1).

Llevat de Rafinha Alcántara, amb una greu lesió de genoll que l'ha tingut pràcticament parat tot el curs, Ernesto Valverde comptarà amb l'equip al complet. El preparador extremeny ha anat administrant els minuts de la columna vertebral de l'equip durant els últims partits i el seu Barça arriba a la cita més descansat que mai. Començant per la seva gran estrella, l'argentí Leo Messi, que en l'últim partit contra l'equip valencià va començar de nou a la banqueta.

Per tant, Valverde podrà alinear contra el Liverpool el seu onze de gala, amb l'únic dubte de qui serà el tercer home que acompanyi Messi i Luis Suárez a la punta d'atac: si el brasiler Philippe Coutinho o el francès Ousmane Dembélé. Encara que sembla que el primer, que només va jugar la primera part de l'últim partit, parteix amb avantatge.

En qualsevol cas, el moment sembla propici perquè els blaugranes eliminin per fi el conjunt red d'una eliminatòria europea, cosa que no han aconseguit en les tres ocasions precedents: en les semifinals de la Copa de la UEFA 1975-76 i 2000-01 i en els vuitens de final de la Champions 2006-07. Aconseguir-ho aquesta vegada passa, en primer lloc, per obtenir un bon resultat al Camp Nou, un escenari del qual el Barça ha sortit invicte els 31 últims partits de la Lliga de Campions.



El somni del doblet

El Liverpool, de la seva banda, arriba a la cita immers en la lluita per fer-se amb el títol de la Premier League i amb el somni del doblet encara viu. Les seves opcions domèstiques es redueixen cada dia i la possibilitat de trencar la maledicció que turmenta Anfield des de fa 30 anys és cada vegada més remota. La resistència del Manchester City a caure els ha deixat a dos partits de perdre el títol i dependents del que faci l'equip de Guardiola. Per això, l'opció d'aferrar-se a la Champions cada vegada sona amb més força al nord d'Anglaterra, encara que sigui el Barcelona de Messi qui truqui a la porta.

La millor notícia per als de Jürgen Klopp és que poden comptar amb tots els seus efectius. Roberto Firmino es va perdre el xoc davant el Huddersfield Town del cap de setmana passat per un problema muscular, però sembla recuperat per al Camp Nou. Fins i tot Alex Oxlade-Chamberlain, que va disputar els seus primers minuts de la temporada, està recuperat per a la causa, encara que la seva inclusió a l'onze inicial és utòpica.

Mohammad Salah i Sadio Mané arriben a la cita en ratxa, amb 21 i 20 gols respectivament a la Premier, comandant la Bota d'Or de la Lliga anglesa. Alisson Becker també està d'enhorabona després que el triomf per 5-0 davant el Huddersfield suposés el seu partit número 20 imbatut en aquesta temporada a la Premier.