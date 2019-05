El Barça es juga a Istanbul l'accés a la Final Four de l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes

El Barça Lassa juga aquesta tarda a Istanbul (19.00, Movistar+) el cinquè i últim partit de la sèrie contra l'Anadolu Efes turc, en què es decidirà quin dels equips accedirà a jugar la Final entre Quatre. L'eliminatòria arriba amb empat a dues victòries i amb ambdós equips havent guanyat un partit en pista visitant. El Barça, si aconsegueix la proesa de tornar a guanyar a Turquia, arribarà a la Final Four cinc anys després d'haver-la jugat per última vegada i, així, la disputarà per quinzena vegada en la seva història. Els blaugranes van salvar la primera bola de partit dijous passat (82-72) amb una excel·lent segona part.