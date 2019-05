El Barça supera el Liverpool (3-0) i és més a prop de la final de la Champions

El Barça és molt més a prop de la final de la Champions de Madrid. En el partit d'anada de les semifinals al Camp Nou, el Barça es va desfer del Liverpool per 3-0 en un partit on els britànics van meréixer més. Però el Barça va saber patir i en va fer prou amb l'encert de Suárez i la genialitat de Leo Messi per desequilibrar el primer partit de l'eliminatòria. El partit de tornada es jugarà dimarts de la setmana vinent a Anfield.

Ha estat un partit d'una intensitat elevadíssima. El Liverpool ha plantejat una pressió i ha discutit el control del partit al Barça durant molts minuts. Però el Barça va fer valer la qualitat de les seves combinacions. Així va arribar el primer gol. Coutinho va obrir l'espai, Alba va entrar per l'esquerra i la seva passada va ser rematada per Luis Suárez al primer toc al fons de la xarxa.

El gol no va arrugar els visitants, que es van mostrar encara més agressiu, però sense encert de cara a porteria. A la represa, els britànics van sortir amb ambició buscant l'empat, però van topar amb Ter Stegen. Valverde va intentar donar més consistència a l'equip retirant Coutinho i donant entrada a Semedo.

El Barça va resistir i va tenir la fortuna de ara. Sergi Roberto va barallar una pilota, Suárez la va enviar al travesser i Messi, més llest que ningú, la va empènyer al fons de la xarxa. El Barça respirava, i el millor encara estava per arribar.

Messi va firmar un altre dels seus gols antològics: una falta llunyana que va enviar a l'escaire amb potència i col·locació. El Liverpool encara va tenir força per fer una arribada clara, però Salah, amb la dreta, va disparar a pal.