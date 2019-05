«Ganes, il·lusió i confiança» per portar la Lliga a Fontajau

L'Uni Girona celebrarà d'aquí a setze dies el desè aniversari del seu ascens a la Lliga Femenina. Una dècada després d'aquella gesta, assolida tombant l'Obenasa Navarra (69-61) a Badajoz amb un bloc entrenat per Anna Caula, i amb Marta Xargay, Astou Traoré i Anna Carbó de referents, l'equip que ara dirigeix Èric Surís en busca una altra: portar a les vitrines de Fontajau un segon títol de Lliga que s'afegeixi al que es va guanyar la diada de Sant Jordi de 2015. És l'hora de Laia Palau, Núria Martínez, Keisha Hampton, Rosó Buch i la resta d'integrants de la plantilla, amb moltes ganes de culminar de la millor manera una accidentada temporada per culpa de les lesions i els canvis a l'equip. L'Spar Citylift marxa avui cap a Salamanca per obrir demà a Würzburg la final. I al davant, el rival de sempre, el Perfumerías Avenida.

Subcampiones de Copa i Supercopa, semifinalistes de l'Eurocup i finalistes de Lliga per cinquè cop, per Èric Surís la temporada de l'Uni és ja d'«excel·lent». El tècnic va dir ahir que «les notes es posen a final de curs, però si durant l'any s'han fet parcials, és clar que la nota ha sigut d'excel·lent. La final dirà, si guanyem, si serà de 10, si no, ja es veurà, però sens dubte la qualificació haurà de ser alta pel que hem aconseguit i per les adversitats que hem hagut de superar». Aquests sotracs que l'Uni ha anat sortejant amb èxit durant l'any, des de la lesió de Bea Sánchez fins a la de Nadia Colhado, passant pel sobtat adeu de Shay Murphy, han enfortit el vestidor, que segons el preparador «està animat i sap millor que ningú el que ens ha costat arribar fins aquí». «La Lliga és molt llarga i ens hem trobat moltes adversitats, a més, el play-off ha sigut dur, contra un bon Araski i el millor Cadí. L'equip arriba a la final amb ganes, il·lusió i confiança i ens buidarem per assolir el repte», va destacar Surís.



L'antidot contra l'Avenida

Al davant, l'Spar Citylift tornarà a trobar-s'hi el Perfumerías Avenida, que a mitja temporada, poc després de perdre a Fontajau, va decidir recórrer novament a Miguel Ángel Ortega a la banqueta. El tècnic gironí pensa que per donar la campanada demà a Würzburg, un primer pas cap al títol que després es podria sentenciar diumenge a Fontajau, caldrà ser «molt ordenades i molt dures mentalment i físicament. El seu joc, com admet el seu entrenador, busca provocar errades al contrari i quan la comets, has de ser fort per no fer la segona. Una mala ratxa d'errades en dos minuts la pots pagar molt cara, sobretot allà, en un ambient hostil».

La diferència física en el joc interior també és un altre factor que pot marcar diferències, i més amb Reisingerova sense estar al 100%. «Elles tenen més quilos i centímetres a dintre, són molt fortes a la pintura, i fan mal en el rebot. Podries pensar que el secret és aturar el joc interior, però després oblidaríem que per fora tenen jugadores com Jewell Lloyd o la mateixa Sílvia (Domínguez), per posar dos exemples ràpids. Elles estan jugant bé i dur i al final haurem de forçar que facin un mal partit i que a nosaltres ens surtin molt bé les coses», va reflexionar el tècnic. Per Surís l'Uni ha recuperat «sensacions, confiança i físic» en un play-off que ha servit per «recarregar piles». També pensa que «hem agafat més solidesa defensiva i això ens ha permès fer molt bons partits últimament». Surís també va voler tenir un record per a l'afició. Està convençut que, passi el que passi demà, Fontajau s'omplirà diumenge. «L'horari (21.00) no és gens bo, però segur que la gent estarà amb l'equip».