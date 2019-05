Iker Casillas pateix un infart en un entrenament del Porto

El porter del CUF Porto Iker Casillas ha patit un infart de miocardi en l'entrenament del seu equip aquest matí. Segons informa el diari portuguès Record, ràpidament ha estat traslladat a un hospital on ha estat sotmès a un cateterisme cardíac. La seva vida no corre perill.

Casillas, que és a punt de fer 38 anys, sotmès juga al club portuguès des de la temporada 2015-2016 després de deixar el Reial Madrid, club amb el que va jugar setze temporades.