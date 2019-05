L'expedició marxa avui amb destí a Salamanca

La plantilla de l'Spar Citylift Girona marxa avui cap a Salamanca, on demà al vespre (20.00, Teledeporte) jugarà el primer partit de la final de la Lliga Dia. L'equip s'entrenarà de 10 a 12 a Fontajau i, tot seguit, marxarà a Barcelona per agafar un vol entre Barcelona i Valladolid i completarà el viatge fins a Salamanca per carretera.