Una vida al Salt Gimnàstic Club

Quan Montse Hugas encara era una nena de 12 anys que estudiava a les Dominiques de Sant Narcís, mai s'hauria pogut imaginar que la gimnàstica seria la seva vida. I menys quan «patia» a la classe d'aquesta disciplina i li feia «por» saltar el poltre, tanta que la van suspendre. Però d'aquell problema en va néixer una oportunitat. «El meu pare em va portar al gimnàs Sant Narcís aquell estiu perquè em preparessin per fer la recuperació. I allò em va encantar. Vaig gaudir moltíssim, em va ajudar anímicament i em va enfortir com a persona», recorda ara la fundadora i directora tècnica del Salt Gimnàstic Club. Demà farà 40 anys de la seva fundació en un humil local de 325 metres quadrats del carrer Doctor Ferran. Hugas tenia 19 anys i una vida per davant que ha dedicat en cos i ànima a la seva passió, «ajudant els nens i formant-los com a esportistes i com a persones».

Montse Hugas va començar a formar-se a Sant Narcís al gimnàs de Pepe Porras, professor als Maristes, que posteriorment va traslladar l'activitat a aquesta escola. «Ell i la seva dona, la Roser, tenen tot el mèrit d'haver-me fet descobrir aquesta passió», assegura Hugas, que mirant enrere assegura que mai s'hauria pogut imaginar tot el que ha aconseguit el club: ara mobilitza 400 esportistes, treballa en una instal·lació municipal modèlica i és un referent de la gimnàstica artística a Catalunya, Espanya i Europa. D'on han sortit noms que ja han destacat com Marina Cusí, Clàudia Vilà i més recentment Nora Fernández i Laura Bechdejú.

Que el seu projecte comencés a Salt va ser «casualitat». El 1979 buscava un local per «entrenar i fer gimnàstica de competició» amb els alumnes que estaven motivats per aquesta disciplina de les seves classes als col·legis Verd, les Dominiques i Eiximenis. A Girona no va trobar res que s'adaptés al que necessitava, i a Salt, al carrer Doctor Ferran, hi va acabar descobrint un local de 325 metres quadrats «baix, perquè a dalt de les paral·leles pràcticament tocaves el sostre», però adequat. Durant aquests 40 anys hi ha vist passar milers de noies i nois, i aquesta és la seva gran recompensa: «Que em vinguin a veure i m'expliquin on són, què fan, què han aconseguit... la majoria de nens que han fet gimnàstica triomfen en els estudis».

El primer matalàs, el primer poltre i la resta de material l'hi va comprar el seu pare. El nom el va triar el seu germà. «Em va dir que li posés Salt Gimnàstic Club, recorda amb un somriure. Del vell gimnàs del carrer Doctor Ferran es va passar al de Pere Coll i Guitó (1992), i d'allà, a finals de 2008, al flamant nou pavelló, l'autèntic punt d'inflexió. Quaranta anys després de crear el club, Montse Hugas, convertida en directora tècnica, diu que sempre estarà al costat del club però tampoc amaga que, a punt de fer 60 anys, cada cop té més a prop la jubilació.

Per celebrar el 40è aniversari el Salt Gimnàstic ha preparat un ampli ventall d'activitats que tindrà el tret de sortida demà a la tarda amb un entrenament de portes obertes i la presentació del logotip que presidirà tot el calendari. Montse Hugas, sempre discreta, en serà una protagonista principal. El club i la gimnàstica són la seva vida.