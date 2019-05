«Estem centrats a assegurar el «play-off»; no pensem en l'ascens»

Com fa quan lidera el Llagostera al mig del camp, Pitu Comadevall, ahir, micròfon en mà, feia d' speaker als camps annexes a tocar de l'estadi Palamós-Costa Brava per anunciar els inicis dels partits. Ell, juntament amb els futbolistes Pol Tarrenchs i Manu Viale, són els organitzadors del torneig Costa Brava Soccer Cup, que se celebrarà del 24 al 26 de maig a Palamós i a Calonge i Sant Antoni. Ahir, aprofitant la festivitat de l'1 de maig, Pitu Comadevall va participar a la Copa Palamós, una fase prèvia del Torneig en la qual van participar 40 equips de 34 clubs diferents que buscaven el bitllet per a la gran fase final.



Està satisfet de l'aperitiu del Costa Brava Soccer Cup?

Estem molt contents del funcionament del torneig i hem de fer de tot. Avui (ahir per al lector) m'ha tocat fer de speaker. L'important és que els participants i el públic s'ho passen bé. La Copa Palamós és la fase prèvia del torneig Costa Brava Soccer Cup amb equips benjamins i alevins (40 equips) i els tres primers de cada categoria obtindran el bitllet per anar a la fase final, en què hi haurà Barça, Espanyol, Girona, Sporting, Athletic Club, Saragossa, Llevant, Montpeller...

Parlant del Llagostera, són líders amb 2 punts més que el Prat a manca de 3 jornades del final.

Som a la recta final i som on volíem ser. Si a l'agost ens haguessin preguntat on voldríem ser ara, hauríem firmat. L'important és que depenem de nosaltres. Més que pensar en l'ascens estem centrats a assegurar el play-off. No podem fallar perquè l'Hospi i el Prat segur que no ho faran més.

Aquesta temporada ja suma 10 gols. És la seva millor marca?

Sí. Quan vaig estar al Girona en vaig fer 8 en l'ascens a Segona B. Aquesta temporada he arribat a 10. N'he fet 3 de córner, 3 de falta, 3 de penal més 1 de jugada. Estic content de com em van les coses i feliç per poder ajudar l'equip.

Fa uns dies Òscar Almendros comentava que penja les botes. Vostè té corda per estona?

A l'Òscar el conec bé i és una mala notícia per al futbol que pengi les botes, perquè ens perdem a un gran futbolista. Tinc 35 anys i em trobo molt bé físicament. Aquest any tinc sort i he jugat gairebé tots els partits i mentre el cap i les cames aguantin continuaré jugant perquè és la meva passió.

Al Llagostera és una institució. Què li ha donat aquest club?

Tot. Hi he tocat el cel amb l'ascens i els dos anys a Segona A i també l'any passat vam tocar l'infern amb el descens a Tercera, que suposava dues categories en tres anys. El Llagostera és un club que sempre portaré al cor. Me l'estimo i me n'aprecio l'afició perquè és la que més m'ha apreciat.

Han existit contactes Pitu-Palamós per fitxar pel degà?

Temps enrere, amb Salamero, sí que hi va haver algun contacte, però no es va acabar de concretar. El Palamós és un dels millors clubs de la demarcació i mai se sap. Ja ho veurem!

És optimista amb el Girona?

Si s'hagués perdut contra el Sevilla ho hauria vist molt negre, però la victòria i haver sortit del descens els donarà una injecció de moral molt gran. El partit contra el Llevant segur que el guanyaran perquè han recuperat la solidesa.

Messi es mereix la Creu de Sant Jordi?

Sí. És el millor de la història i he tingut la sort de compartir-hi vestido al futbol base.