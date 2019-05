El TAS rebutja el recurs de Caster Semenya, que per competir haurà de medicar-se

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) va desestimar ahir l'apel·lació presentada per la sud-africana Caster Semenya contra la norma de la IAAF sobre la regulació de limitar la presència de testosterona en les atletes hiperandrogèniques. L'organisme va dictaminar que les normes de la Federació Internacional són necessàries per a assegurar una competició justa entre les atletes que participen en distàncies que van dels 400 als 1.500 metres, en què l'ens que presideix Sebastian Coe creu que les afectades pel que denomina diferències en el desenvolupament sexual (DSD) obtenen un avantatge injust.

Ara, la sud-africana i altres afectades com Francine Niyonsaba, atleta d'Burundi que va ser plata en 800 a Rio de Janeiro, haurien de començar a medicar-se per reduir el seu nivell de testosterona al permès per poder competir en algunes de les proves afectades per les noves normes com els Campionats del Món de Doha del proper mes de setembre.