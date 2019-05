El torneig de tennis femení de La Bisbal estrenarà un revolucionari sistema d'arbitratge electrònic

El IV Torneig Internacional de tennis femení Sol Gironès Open Catalunya Ciutat de La Bisbal estrenarà en la propera edició, prevista del 13 al 19 de maig, un revolucionari sistema d'arbitratge electrònic batejat com Foxtenn. És aquesta una de les principals novetats d'aquest any ja que mai fins ara s'havia fet servir aquest producte en terra batuda. Està certificat pels més alts organismes del tennis mundial i com ha explicat aquest matí en la presentació a Girona del torneig el president de l'empresa que l'impulsa, Xavier Simón, "representa una novetat tecnològica històrica" que si es compleixen les expectatives, ha d'acabar deixant enrere l'Ull de Falcó que ara s'utilitza en les accions conflictives.

Amb més de 40 càmeres i làsers d'alta velocitat, amb una precisió única al món, aquest sistema de videoarbitratge és capaç d'oferir imatges del bot real i del moment exacte del contacte entre la pilota i el terra a l'hora de determinar si aquesta ha entrat o no.

El torneig de La Bisbal es consolida com un referent a Catalunya i com el segon més important d'Espanya. Fa, a més, el salt a la categoria de 60.000 dòlars en premis més hospitalitat i reunirà participants situades en el rànquing de l'ATP entre la 70 i la 200 del món. Dues tennistes gironines hi competiran, Aliona Bolsova i Paula Badosa.

Paral·lelament el divendres 10 de maig es farà una jornada de tennis inclusiu encaminada a mostrar als escolars com practiquen aquest esport jugadors cecs o amb cadira de rodes. L'endemà el dia estarà dedicat a un clínic de tennis destinat a nens i joves amb risc d'exclosió social que impartiran monitors i voluntaris del club.

Els partits de la fase prèvia es jugaran tots el dilluns 13. Els del quadre general i els de dobles, la resta de la setmana, essent la final de dobles el dissabte 18 i la final individual l'endemà diumenge. Eurosport i Esport3 faran el seguiment del campionat en directe.