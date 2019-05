Xavi Hernández penjarà les botes a final de temporada a Qatar

Xavi Hernández ha anunciat en una carta oberta que aquesta serà la seva última temporada com a jugador en actiu, després d'haver guanyat la Lliga de les Estrelles de Qatar amb l'equip Al Sadd, i que seguirà al món del futbol com a entrenador.

"Ha estat un privilegi jugar a futbol fins als 39 anys i ara m'agradaria acabar la temporada al cim guanyant la Copa de l'Amir i arribant a la següent fase en la Lliga de Campions d'Àsia. Aquesta és la meva última temporada com a jugador, però estic desitjant veure què em depara el futur com a entrenador", afirma l'exjugador del Barcelona i de la selecció espanyola.

Ha parlat de la seva filosofia com a entrenador, que reflecteix "l'estil desenvolupat durant molts anys sota la influència de Johan Cruyff i de La Masia, i que té el seu màxim exponent en la forma de jugar a futbol al Barcelona".

"M'encanta veure els equips prendre la iniciativa al camp, el futbol d'atac i tornar a l'essència d'allò que tots estimem des dels nostres dies d'infància: el futbol de possessió", explica.

"El que he aconseguit en les últimes dues dècades", afegeix, "ha estat un privilegi i, per això, crec que tinc el deure de treure la iniciativa del camp i tornar a través del futbol sempre que em sigui possible. És per això que la meva feina amb Generation Amazing és tan important per a mi, i espero continuar amb aquest meravellós programa i el magnífic projecte que és Qatar 2022".

"Guanyar la Lliga de les Estrelles de Qatar, l'únic títol que em faltava", afegeix, "ha estat un final perfecte per a la meva carrera com a jugador a Qatar. Des que vaig arribar, ho havíem guanyat tot excepte la lliga, així que m'alegro molt per Al Sadd Sports Club, un equip admirable que ha treballat molt dur per guanyar merescudament aquest títol".

Considera que "el futbol és una eina magnífica per unir les persones i canviar vides a millor". Al març, apunta, "vaig tenir el privilegi de visitar l'Índia per primera vegada, i em va inspirar la història d'Umesh Rathod, un futboler empedreït de 15 anys que vaig conèixer a Mumbai".

"Umesh s'enfronta diàriament a nombroses dificultats a la comunitat de barraques on viu. Allà l'accés a l'aigua és limitat i alguns nens es veuen obligats a deixar el col·legi per treballar i així ajudar les seves famílies", explica.

No obstant això, els pares d'Umesh van insistir en què seguís estudiant i el van animar a seguir la seva passió: el futbol. "Vaig conèixer la seva família i em va ensenyar casa seva, les seves medalles i els seus trofeus. Estava emocionat amb la visita i el mateix em va passar a mi. Em vaig adonar gairebé immediatament que té l'actitud i el caràcter adequats per afrontar qualsevol situació, i el futbol l'ajudarà enormement".

"La nostre trobada a Mumbai - prossegueix - va ser només un exemple de com Generation Amazing - programa creat el 2018 amb l'objectiu que el Mundial del 2022 tingui un llegat humà i social, està utilitzant el poder del futbol per canviar vides i fer possible un desenvolupament social sostenible a comunitats com la d'Umesh".

"Des de petit vaig tenir clar que el futbol era la meva passió. És la meva vida. Visitar l'Índia i conèixer aquests nens ha estat una experiència meravellosa. La llibertat que se sent de nen és incomparable i, per això, poder ajudar aquests nens m'ha fet sentir molt orgullós i feliç. El futbol pot canviar el món, sens dubte", subratlla.

A Umesh - assegura - va veure "la felicitat que produeix el futbol" i això el va portar "enrere en el temps, a la sensació de voler triomfar".

"Durant les pròximes quatre setmanes, em lligaré les botes per jugar els últims partits d'una carrera inoblidable que s'ha prolongat durant 21 anys i m'ha portat per tot el món", conclou.