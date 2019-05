El Camp Nou supera els 92.000 espectadors en sis partits aquest curs

El Camp Nou tancarà la temporada superant els 92.000 espectadors en sis partits: contra el Reial Madrid a la Copa del Rei; davant l'Espanyol, el mateix Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid a la Lliga; i enfront el Manchester United i el Liverpool a la Champions.

L'assistència més elevada en un duel del campionat domèstic la va registrar el Clàssic (93.265 espectadors), seguit del derbi ciutadà (92.795) i el partit contra l'Atlètic, en què el Barça va deixar vist per sentència el títol (92.453). El duel de Copa amb el Reial Madrid de semifinals també va superar els 92.000 aficionats (92.008).

A la Champions les entrades més elevades es van aconseguir, com és lògic, en els dos últims partits: en la tornada dels quarts de final davant el Manchester United (96.708) i en l'anada de semifinals disputada el passat dimecres contra el Liverpool (98.299).

Segons dades facilitades pel club català, l'últim duel europeu contra els reds es cola també en el top 3 de partits amb més afluència al Camp Nou dels últims cinc anys. Només el superen dos Clàssics de temporades passades: els 99.264 espectadors del curs 2015-16 i els 98.760 del 2014-15. De moment, el Camp Nou ha reunit més de dos milions d'espectadors en els 28 partits disputats a casa aquesta campanya. Exactament, un total de 2.175.244. A falta d'un últim matx al coliseu blaugrana (amb el Getafe) la xifra creix un 9% respecte als registres del curs anterior.



Entrenament de recuperació

Després de posar un peu a la final de la Lliga de Campions amb la seva golejada davant el Liverpool (3-0), la plantilla va tornar als entrenaments pensant en l'intranscendent compromís de demà a Balaídos.

Els titulars van fer treball de recuperació, mentre que la resta de futbolistes va començar a preparar el partit contra el Celta exercitant-se amb més intensitat. També van participar a la sessió els jugadors del Barça B Iñaki Peña, Moussa Wagué, Oriol Busquets, Álex Collado, Riqui Puig, Carles Pérez i Abel Ruiz del Barça B.

A alguns d'ells Ernesto Valverde els convocarà després de l'entrenament d'avui per viatjar a Vigo, una llista en la qual no hi haurà gaires pesos pesants del vestidor blaugrana, els quals reservarà per a la transcendental visita a Anfield.