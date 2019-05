El CP Bescanó es penja el bronze a l'Europeu de grups de xou júnior de Reggio Emilia

Èxit internacional per al CP Bescanó. L'equip gironí, dirigit per Olga Costa, s'ha penjat la medalla de bronze en el campionat d'Europa que es disputa avui i demà a Reggio Emilia (Itàlia) en una competició de grups de xou júniors que s'ha endut el Reus Deportiu. L'altre representant del patinatge català era el PA Tordera, que ha acabat en cinquena posició.

El CP Bescanó ha presentat el disc "Nit d'il·lusions", que li va valer el segon lloc al campionat de Catalunya i al d'Espanya. Els grups de xou Júnior aquesta temporada substitueixen als Juvenils. L'equip gironí ha sumat un total de 81'400 punts.

Avui a l'Europeu també hi haurà la competició de grups petits, sense cap representant gironí. Demà, en grups grans, es reeditarà una nova edició de la pugna entre el CPA Girona i el CPA Olot. Aquest any les de Nuri Soler s'han imposat per davant de les garrotxines als campionats de Girona, Catalunya i Espanya. L'Europeu, però, és la gran assignatur pendent del CPA Girona, que mai fins ara ha aconseguit fer-hi podi tot i els seus èxits en els Mundials.