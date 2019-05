L'Spar Citylift Girona obrirà la grada jove i vol batre el seu rècord de públic a Fontajau

L'Spar Citylift Girona ha anunciat avui que diumenge obrirà l'antiga grada jove de Fontajau per tal d'ampliar l'aforament del pavelló en el trascendental partit contra el Perfumerías Avenida, que pot donar el segon títol de lliga de la seva història a les gironines. També es posaran cadires a peu de pista, per tal d'arribar a un aforament aproximat de 5.300 localitats. Segons el director general, Xavi Fernández, la previsió és que es pugui batre el rècord d'assistència en un partit de l'Uni a Fontajau. El ritme de venda d'entrades és molt alt i malgrat el mal horari (21.00) la previsió és omplir la instal·lació fins la bandera. De fet ara mateix hi hauria ja poc més de mig miler de localitats disponibles.

El club també ha recordat que les promocions que s'han pogut trobar als establiments dels patrocinadors durant la lliga regular, no seran vàlides pel partit d'aquest diumenge. L'Uni ha fet una crida per tal que els aficionats vagin vestits de vermell. Per això han editat una samarreta commemorativa amb el lema "Som-hi Uni!". "Volem fer de Fontajau el nostre infern particular. Us esperem a tots de vermell per empènyer el nostre equip a la victòria", ha explicat l'entitat des de les xarxes socials.

La victòria d'ahir a Salamanca (64-70) ha deixat l'Spar Citylift a un sol triomf més de la Lliga. El podrà aconseguir diumenge a Fontajau, amb el suport de més de 5.000 seguidors o, si no pogués ser, tindria una segona oportunitat dijous que ve a Salamanca, en el tercer i definitiu duel que resoldria l'eliminatòria.