El València haurà de remuntar al seu estadi en perdre davant l'Arsenal (3-1)

El València va perdre en la seva visita a l'Arsenal (3-1) a l'anada de les semifinals de la Lliga Europa, veient com un doblet de Lacazette i un altre gol a última hora d'Aubameyang permetien als locals remuntar el partit, atorgant-los a més un important avantatge en una eliminatòria que encara augura més taquicàrdia. Un València amb molts defenses es va avançar al marcador molt aviat, però dos gols de Lacazette van capgirar el marcador abans del descans. A la represa, quan el València ja donava per bona una derrota per la mínima, va arribar el cop d'Aubameyang. A l'altra semifinal, el Chelsea va aconseguir un bon resultat a l'estadi de l'Eintracht de Frankfurt gràcies a un gol de Pedro (1-1).