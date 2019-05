El CPA Girona i el CPA Olot traslladen la seva particular pugna a Europa

Fa gairebé dos mesos, el CPA Girona guanyava el Campionat estatal de Grups de xou confirmant que el 2019 és el seu any. Superava el CPA Olot, que s'havia de conformar de nou amb el segon esglaó del podi. Un i altre equip traslladaran aquesta particular pugna al Campionat d'Europa que s'està celebrant al Palasport Giulio Bigi. Les olotines són les actuals campiones continentals després de penjar-se l'or ara fa un any al Barris Nord de Lleida. A Europa, el CPA Girona mai ha aconseguit ocupar cap dels tres primers llocs.