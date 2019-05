El CPA Girona guanya el campionat europeu i el CPA Olot queda quart

El Bacterium del CPA Girona segueix triomfant allà on va. Després de fer-ho en els campionats de Girona, Catalunya i Espanya, aquesta tarda ho ha fet en l'Europeu celebrat a Reggio Emília (Itàlia). Per altra banda, el CPA Olot ha acabat fora del podi en quarta posició.

Les gironines han fet una molt bona exhibició, sense pràcticament errades, i se'ls va notar molt segures. Tot i una penalització de 0'2 punts el conjunt entrenat per Nuri Soler s'ha coronat en l'europeu. Una primera posició per les gironines que també significa aconseguir la primera medalla en una competició continental, l'única medalla que els faltava al seu palmarès.

Per contra, les olotines no han classificat quartes després d'algunes errades i penalitzacions en l'execució del seu No em tallis les ales. Després de sis títols europeus i deu podis consecutius, les de Ricard Planiol han tornat a quedar fora del calaix, una cosa que només els hi havia passat dos cops en la seva història: el 2008 i el 2001.