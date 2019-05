duel directe Morales (Llevant) entra a la llista pel decisiu partit contra el Rayo

? El Llevant i el Rayo obren aquest migdia (13.00) la 36a jornada de Lliga amb un duel directíssim per la lluita per la salvació. Ahir a la tarda es va penjar el cartell d'entrades exhaurides i el Ciutat de València s'omplirà de gom a gom per veure un partit que pot deixar el Llevant a un pas de la permanència en cas de triomf. El tècnic Paco López ha convocat tots els disponibles inclòs José Luis Morales que serà dubte fins a darrera hora per culpa d'un esquinç de turmell. El Rayo, de la seva banda, necessita guanyar per revifar encara més les esperances de salvació. L'empat no els baixaria matemàticament però una derrota podria fer-ho.