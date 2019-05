Feina L'equip fa la penúltima sessió d'entrenament abans d'anar-se'n cap a Getafe

La plantilla del Girona continua preparant el partit de demà al camp del Getafe (12.00) i ahir va fer el penúltim entrenament a les instal·lacions de La Vinya. Eusebio Sacristán dirigirà aquest matí, també a Vilobí d'Onyar, la darrera sessió abans de sortir cap a terres madrilenyes. El tècnic té les baixes segures per lesió d'Aday, Mojica i Douglas Luiz i, per sanció, de Marc Muniesa. Dijous Stuani i Lozano es van exercitar al marge però en principi haurien d'estar en condicions de jugar. Caldrà veure si Carles Planas està disponible i si entra a una llista on aspiren a tornar-hi Roberts i Ramalho.