Jornada vital per reforçar la candidatura del Bàsquet Girona al «play-off»

El 74-81 a Estela d'ara fa una setmana significava la segona victòria consecutiva del Bàsquet Girona. Un equip que semblava que havia dilapidat tota possibilitat de lluitar pel play-off d'ascens a LEB Or, però que s'ha presentat a dues jornades del final de la segona fase amb les opcions intactes. Perquè sigui possible la proesa, necessita guanyar els dos partits que queden i esperar. La primera prova, aquest vespre (20 hores) a casa contra l'Aquimisa Queso Zamorano. Precisament, el cinquè classificat i l'equip que marca la frontera amb la promoció. Té un balanç de 10 victòries, una més que els gironins. El tècnic Àlex Formento espera que Fontajau respongui i avisa que l'equip anirà a «lluitar» per sumar dues victòries.