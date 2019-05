L'Espanyol ha de guanyar per agafar l'últim tren a Europa

L'Espanyol rep aquesta tarda (16.15 hores) un Atlètic de Madrid que necessita un punt per assegurar-se la segona posició a la Lliga. L'equip de Rubi disputarà el seu partit número 2.700 a Primera amb l'objectiu de guanyar-lo per mantenir vives les seves opcions de disputar competició europea la temporada vinent. Ara mateix l'Espanyol és desè amb 44 punts i té l'Athletic, el setè, a sis de distància. Per tant, a manca de poques jornades pel final, l'única opció vàlida és la de guanyar. L'Atlètic arribarà sense Giménez, Kalinic i Lucas Hernández, a més del dubte de Savic per molèsties. De la seva banda, l'Espanyol compta amb les baixes de David López, Hernán Pérez, Piatti, Naldo i Rosales. El jove Lluís López podria ser titular.