La victòria de l'Alcoià estreny encara més la part baixa a Segona B

El Peralada va veure ahir com perdia una posició a la classificació després de la victòria de l'Alcoià contra el Sabadell (2-1). Els alacantins van sumar un triomf vital per a les seves aspiracions i fan un pas de gegant cap a la salvació mentre compliquen la vida als vallesans. Precisament l'Alcoià serà el rival del Peralada la setmana vinent al Municipal. Abans, però, els de Chicho Pèlach visitaran demà Castàlia en un altre duel directe per la salvació. Els de La Plana tenen les baixes per sanció de Satrustegui i Caballero.